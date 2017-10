Ameriški skavti odprli vrata za deklice

New York, 12. oktobra - Vodstvo organizacije ameriških skavtov se je v sredo odločilo, da bo v svoje vrste po novem vabilo tudi deklice, ki bodo lahko napredovale do najvišjih nazivov in položajev v organizaciji, ki pomagajo v kasnejših karierah. Skavti so se za to odločili na mednarodni dan deklic, ki ga ZN praznujejo od leta 2012.