V Blockchain tehnologiji za Slovenijo velik potencial in mnogo izzivov

Ljubljana, 11. oktobra - Danes so na okrogli mizi Izzivi Slovenije 2020 gostje razpravljali o pomenu, razvoju in ureditvi blockchaina v sodobni družbi. Govorci so se večinoma strinjali s tem, da ta tehnologija za Slovenijo predstavlja velik potencial, pa tudi mnogo izzivov, predvsem na področju regulacije.