Rajoy katalonskim oblastem dal pet dni časa za izjasnitev glede neodvisnosti

Madrid, 11. oktobra - Španski premier Mariano Rajoy je danes dal predsedniku katalonske regionalne vlade Carlesu Puigdemontu pet dni časa, da pojasni, ali je v torek formalno razglasil neodvisnost Katalonije, so povedali španski vladni viri. Če bo to potrdil, bo imel do 19. oktobra čas za premislek, preden bo Madrid suspendiral avtonomijo pokrajine.