Makovec Brenčičeva: Polemika med kandidati bi lahko bila še bolj dinamična

Ljubljana, 11. oktobra - Kandidatka SMC za predsednico republike Maja Makovec Brenčič je danes obiskala varovance in osebje ljubljanskega Centra starejših Trnovo. V izjavi za medije se je dotaknila tudi dosedanjega poteka volilne kampanje in ocenila, da bi polemika med predsedniškimi kandidatkami in kandidati lahko bila "še bolj dinamična".