Ob digitalizaciji v energetiki opozorili na pomanjkanje kadrov

Brdo pri Kranju, 11. oktobra - Predstavniki podjetij na področju energetike so na današnji strateški okrogli mizi v okviru srečanja Inovacija energetike na Brdu pri Kranju kot največjo težavo pri razvoju in digitalni transformaciji navedli pomanjkanje ustreznih kadrov. Potreben pa bo tudi ustrezen zakonodajni okvir za nadaljnji razvoj, so opozorili.