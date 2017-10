Luis Figo bo svetovalec Uefe

Berlin, 11. oktobra - Nekdanjega portugalskega nogometnega zvezdnika Luisa Figa so imenovali za svetovalca Evropske nogometne zveze (Uefe), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin. Štiriinštiridesetletni Figo bo delal na različnih projektih tehnične narave nogometa, kot so denimo pravila, in bo tudi vodilna osebnost ambasadorskega programa, so sporočili iz Uefe.