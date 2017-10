Nekdanji zvezdnik Arsenala pri 49 letih spet na nogometne zelenice

London, 12. oktobra - Nekdanji angleški nogometni reprezentant in zvezdnik Arsenala Paul Merson se pri 49 letih vrača na nogometne zelenice. Igral bo za valižanskega nižjeligaša Caerau, sekretar kluba Dai Hooper pa je potrdil, da so za Mersona že uredili vse potrebne papirje in bo lahko prvič zaigral 18. oktobra proti Pontyclunu.