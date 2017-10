Barcelonin proračun blizu 900 milijonom, a povezan s špansko ligo

Barcelona, 11. oktobra - Katalonski nogometni velikan Barcelona se je v zadnjih dneh in tednih znašel na razpotju. Zaradi političnega stanja v Kataloniji je negotova tudi prihodnja usmerjenost kluba, ki velja za enega od najbolj prepoznavnih simbolov Katalonije. V klubu pa so danes namignili, da so njihovi visoki cilji v prihodnje povezani s špansko ligo.