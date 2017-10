Javna razprava o akcijskem načrtu za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Ljubljana, 11. oktobra - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes začelo javno razpravo o osnutku nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ki bo potekala do 10. novembra. V procesu priprave načrta so se kot glavna tveganja izkazali diskriminacija, različne oblike izkoriščanja zaposlenih in negativni vplivi na okolje, so poudarili.