Cerar in Erjavec dobila podporo v DZ glede arbitraže

Ljubljana, 11. oktobra - Predsednik vlade Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec sta danes po koncu seje odbora DZ za zunanjo politiko (OZP) povedala, da so poslanci podprli delovanje vlade v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma s Hrvaško in da se je danes znova izkazala enotnost slovenske politike v parlamentu. Enotnost je bila sicer pred sejo načeta.