Samostojnost Katalonije podprli tudi grški anarhisti

Atene, 11. oktobra - Samostojnost Katalonije so danes z neobičajnim dejanjem podprli tudi grški anarhisti. Vdrli so v špansko veleposlaništvo v Atenah, kjer so raztrosili letake in čez stavbo razvili transparent v podporo samostojni Kataloniji. Policija je prijela 19 oseb, poročajo tuje tiskovne agencije.