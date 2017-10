Višegrajska četverica podprla širitev EU na Zahodni Balkan

Budimpešta, 11. oktobra - Visoki diplomati višegrajske četverice so danes na srečanju v Budimpešti podprli širitev EU na Zahodni Balkan. Srečanja, na katerem so govorili tudi o krepitvi regionalnega sodelovanja ter novih varnostnih izzivih na Zahodnem Balkanu, so se udeležili tudi predstavniki drugih držav, Slovenijo je zastopal državni sekretar Andrej Logar.