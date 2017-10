Strategija razvoja Slovenije 2030 za večjo kakovost življenja

Ljubljana, 12. oktobra - Vlada se je na seji seznanila z osnutkom strategije razvoja Slovenije 2030, novega krovnega razvojnega okvirja države. Osrednji cilj strategije je zagotoviti kakovost življenja za vse, to pa naj bi dosegli prek uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja. V ospredju sta še vseživljenjsko učenje in sodelovanje.