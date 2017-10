Civilni iniciativi ogorčeni nad zakonom o dimnikarskih storitvah

Ljubljana, 11. oktobra - Društvo civilna iniciativa Malečnik in Vseslovenska civilna pobuda Dimnik sta na ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen naslovili odprto pismo, v katerem sta izrazili razočaranje in ogorčenje nad zakonom o dimnikarskih storitvah. Ta namreč po njihovem mnenju grobo krši človekove pravice in "oderuško" draži dimnikarske storitve.