Komisija opominja Slovenijo glede nepravilnega prenosa direktiv s področja okolja in prostora

Ljubljana/Bruselj, 11. oktobra - Evropska komisija je zaprla uradna opomina Sloveniji zaradi prenosa predpisa o zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih vrečk in s področja politike morskega okolja. Izdala pa je opomin zaradi nepravilnega prenosa direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in direktive o ohranjanju prosto živečih ptic.