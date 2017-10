Indijsko vrhovno sodišče: Spolni odnosi z mladoletno soprogo so posilstvo

New Delhi, 11. oktobra - Spolni odnosi s soprogo, ki je mlajša od 18 let, so nezakoniti in bodo odslej obravnavani kot posilstvo, je danes odločilo indijsko vrhovno sodišče. Gre za še enega v vrsti korakov, da se odpravi zakonska zaščita sicer že prepovedanih prisilnih porok z mladoletnimi dekleti, ki so v Indiji še vedno pogoste.