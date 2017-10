Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu prihodnji dve leti po okoli 8,6 milijona proračunskih sredstev

Ljubljana, 11. oktobra - Komisija državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je na današnji nujni seji kot zainteresirano telo seznanila s predlogom sprememb proračuna za prihodnje leto in predlogom proračuna za leto 2019. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo v obeh letih prejel okoli 8,6 milijona proračunskih sredstev.