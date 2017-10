Poraženci volitev nemškega bundestaga pred novim merjenjem moči

pripravila Jasna Vrečko

Hannover, 13. oktobra - Le tri tedne po volitvah zveznega parlamenta so pred Nemci že nove volitve. Tokrat na Spodnjem Saškem, kjer bodo nov deželni parlament izbirali predčasno. Še nedavno je kazalo, da čaka SPD še en v vrsti volilnih porazov, a v zadnjih tednih so se razmerja moči bistveno spremenila in SPD se vse bolj nasmiha prva zmaga letos.