Počitniška hiša v okolici Trebnjega služila gojenju konoplje

Novo mesto/Trebnje, 11. oktobra - Policisti so v soboto pri preiskavi počitniške hiše v okolici Trebnjega ugotovili, da sta bili dve nadstropji hiše preurejeni za gojenje prepovedane konoplje. Zasegli so 401 rastlino konoplje, večjo količino posušene konoplje ter opremo in pripomočke za gojenje rastlin. Osumljencema z območja Kranja, starima 44 in 45 let, so odvzeli prostost.