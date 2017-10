Slovenske kmetijske gospodarske družbe lani z 216 milijonov evrov prihodkov

Ljubljana, 11. oktobra - Gospodarske družbe v slovenskem kmetijstvu so lani ustvarile skupno 216,3 milijona evrov prihodkov in za 67,9 milijona evrov dodane vrednosti, kar sta po besedah direktorice zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjane Zagorc izjemna dosežka. Predstavniki družb ob tem opozarjajo na zakonodajne pomanjkljivosti na nekaterih področjih.