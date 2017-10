Z akcijo Mali koraki za veliki cilj do sredstev za hišo zavetja Palčica

Ljubljana, 11. oktobra - Sodelavci medijske hiše Pro plus so danes v okviru akcije Mali koraki za veliki cilj krenili na tekaško pot, na kateri bodo v treh dneh po Sloveniji pretekli 187 kilometrov. S tokratno že 7. dobrodelno akcijo zbirajo sredstva za hišo zavetja Palčica, kamor se zatečejo otroci, ki so v domačem okolju ogroženi ali žrtve zlorabe.