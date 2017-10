Lisjak Gabrijelčič: Dejanje katalonske vlade številni razumeli kot znak šibkosti

Ljubljana, 11. oktobra - Katalonska regionalna vlada je s torkovo odložitvijo uveljavitve neodvisnosti in pozivom k dialogu želela poslati signal, da sami ne stopnjujejo krize in da je na potezi španska vlada, a so njeno dejanje številni razumeli kot znak šibkosti, je za STA ocenil poznavalec španske politike Luka Lisjak Gabrijelčič.