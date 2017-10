Pri murskosoboški bolnišnici smrtna prometna nesreča

Murska Sobota, 11. oktobra - Pri Splošni bolnišnici Murska Sobota se je danes nekaj pred pol sedmo uro zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 80-letni voznik osebnega vozila. Do nesreče je prišlo zaradi nepravilne strani vožnje, ko je 80-letnik najprej trčil v parkiran avto, nato pa prebil ograjo in trčil v drevo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.