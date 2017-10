Na srečanju AmChama tudi o izzivih države

Ljubljana, 11. oktobra - Čeprav naj bi Slovenija letos po ocenah urada za makroekonomske analize in razvoj zabeležila 4,4-odstotno gospodarsko rast, gospodarstveniki opozarjajo na izzive, ki so pred državo. Med temi so spremembe delovne zakonodaje, reforma davčnega okvirja, nasloviti bo treba tudi problem starajoče se družbe, je bilo slišati na današnjem srečanju AmChama.