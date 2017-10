Erjavec v četrtek in petek na delovnem obisku v Moskvi

Moskva, 11. oktobra - Zunanji minister Karl Erjavec bo v četrtek in petek na delovnem obisku v Moskvi, kjer bo potekalo tudi 14. zasedanje medvladne komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. Minister Erjavec se bo v Moskvi v četrtek najprej sešel z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, so sporočili z zunanjega ministrstva.