Panama razglasila državni praznik, Islandci rajali, Sirci žalovali

Ljubljana, 11. oktobra - Sinočnji zadnji krogi celinskih kvalifikacij za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji so poskrbeli tudi za radost, žalost, veselje in državotvornost. Panama je ob novici, da se je uvrstila na mundial ta zgodovinski dan razglasila za državni praznik, Islandci so rajali do neba, Sirci pa so ob neuspehu potočili tudi kakšno solzo.