Cvitkovičeva Družinica o pogubi ob izgubi službe in moči družinskih povezav

Ljubljana, 11. oktobra - V Cankarjevem domu so v sklopu projekta Naši filmi doma premierno prikazali film Družinica scenarista in režiserja Jana Cvitkoviča. Režiser je nazadnje podpisal komično dramo Šiška Deluxe, ker pa ima rad izzive in za vsak film išče nekaj novega, je tokrat predstavil težave, ki lahko pestijo družine, v katerih oba starša ostaneta brez službe.