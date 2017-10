SDH konec leta upravljal z 10,4 milijarde evrov naložb

Ljubljana, 11. oktobra - Slovenski državni holding (SDH) je konec lanskega leta upravljal z 10,4 milijarde evrov naložb. Toliko je namreč znašala skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti države in SDH, ugotavlja letno poročilo, s katerim so se v torek seznanili nadzorniki SDH in ga pošiljajo v DZ. Na letni ravni je ta vrednost upadla za 1,2 milijarde evrov.