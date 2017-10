Kljub pozitivnim trendom dela sodišč ugled sodstva v javnosti slab

Ljubljana, 11. oktobra - Odbor DZ za pravosodje se je seznanil z letnim poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč. V razpravi so ugotavljali, da so trendi dela sodišč pozitivni, še vedno pa ostaja precej težav. Med njimi so izpostavljali slab ugled sodstva v javnosti, neenotno sodno prakso in težave pri pregonu gospodarskega kriminala.