Cene nafte ostajajo okoli torkovih ravni

Singapur, 11. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju ohranjale torkove dobičke, ko sta se obe najpomembnejši vrsti nafte podražili za po približno dva odstotka, ob tem pa se še nekoliko zvišale. Kot ugotavljajo analitiki, cene krepi zoževanje ponudbe. Ukrepi članic Opeca in drugih proizvajalk nafte so se izkazali za učinkovite.