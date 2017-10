Reprezentanca ZDA prvič po 1986 brez nogometnega SP

New York, 11. oktobra - Nogometne kvalifikacije Severne in Srednje Amerike so sinoči dale potnike na svetovno prvenstvo v Rusiji 2018. Mehika in Kostarika sta imeli uvrstitev na mundial v žepu že pred zadnjim krogom, zadnji vlak pa so lovile ekipe Hondurasa, Paname in ZDA. Slednji so po porazu z 1:2 proti Trinidadu in Tobagu ostali brez SP, prvič po letu 1986.