Messi s tremi goli poslal Argentino na svetovno prvenstvo

Quito, 11. oktobra - Oči ljubiteljev nogometa so bile v noči na sredo uprte v Južno in Srednjo Ameriko, kjer so sledile končne odločitve v kvalifikacijskem ciklusu za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji. Lionel Messi ni razočaral svojih navijačev, Argentini je s hat-trickom zagotovil preboj na munidal, potem ko je bila ekipa vse do zadnjega izven SP.