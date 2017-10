Primorske novice: Konstanta le kapital (11. 10.)

Koper, 10. oktobra - Na področju dela sta do danes obstajali dve stvari, ki sta se zdeli večni: Dušan Semolič in težnje številnih podjetij, da bi zniževala raven delavskih pravic. Dušan Semolič se je upokojil, druga konstanta bo ostala. Po gospodarski krizi so interesi kapitala morda še bolj odkriti. Predvsem pa so globalni, v Primorskih novicah piše Jana Krebelj.