Razstava MGML Simptomi družbe že drugič na Kitajskem

Hongkong, 12. oktobra - Po tem, ko je bila razstava Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML) Simptomi družbe letos od konca maja do srede julija že predstavljena v Muzeju umetnosti Guangdong, bo od 10. novembra do 11. decembra na Kitajskem gostovala že drugič, tokrat v Muzeju umetnosti Zheijang. Kuratorica postavitve je Alenka Gregorič.