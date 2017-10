Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 10.)

Ljubljana, 10. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zasedanju koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo. Pisale so tudi, da je evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos pohvalil sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri nadzoru nezakonitih migracij ter mejnega prometa.