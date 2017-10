Komunikacija politike in gospodarstva z javnostjo naj bo odkrita

Ljubljana, 10. oktobra - V času družbenih in tehnoloških sprememb, ki na področje komuniciranja podjetij in politike z javnostjo prinaša svojevrstne izzive, v komunikaciji ključnega pomena ostaja odnos, so se strinjali govorci iz politične, gospodarske in zabavne sfere na nocojšnji predstavitvi knjige Biblija uspešnega piara.