Slovenija za prožnost pri presoji spoštovanja fiskalnih pravil

Bruselj/Luxembourg, 10. oktobra - Finančni ministri EU so danes v Luksemburgu razpravljali o upoštevanju načela prožnosti pri presojanju spoštovanja proračunskih pravil. Za to se zavzema tudi Slovenija. Ministrica Mateja Vraničar Erman je o tem govorila s podpredsednikom komisije Valdisom Dombrovskisom, ki razume slovenske argumente, so sporočili z ministrstva za finance.