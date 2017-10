Štirje predsedniški kandidati medije pozivajo k enakopravni obravnavi vseh kandidatov

Ljubljana, 10. oktobra - Predsedniški kandidati Romana Tomc, Angelca Likovič, Suzana Lara Krause in Andrej Šiško so medije pozvali, naj v predvolilni kampanji vse kandidate obravnavajo enako. S tem, ko kandidate v predvolilnih soočenjih izbirajo na podlagi tega, kako jim kažejo ankete, mediji nekaterim že v osnovi onemogočajo, da bi jim podpora narasla, so zapisali.