Newyorške borze uvodoma višje

New York, 10. oktobra - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z rastjo indeksov, indeksa Dow Jones in Nasdaq pa znova podirata rekorde. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij optimistični pred sezono objav poslovnih poročil za tretje četrtletje. Pozorni so tudi na razvoj dogodkov v Kataloniji.