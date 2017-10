Zoran Predin izdal zbirko kratkih zgodb Dno nima dna

Ljubljana, 10. oktobra - V Knjigarni Konzorcij so danes predstavili zbirko kratkih zgodb Dno nima dna, ki jo podpisuje priznani glasbenik in kantavtor Zoran Predin. V zbirki, ki je minuli teden izšla pri mariborski založbi Litera, gre po Predinovih besedah za fikcijo, pomešano z osebami in dogodki, ki so pogojno tudi resnični, v njej pa ne primanjkuje humorja.