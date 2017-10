Preko poldrugi milijon prošenj za vstopnice za SP 2018

Moskva, 10. oktobra - Za prihajajoče nogometno svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji so lokalni organizatorji prejeli že 1,5 milijona prošenj za vstopnice. Kot je razkril generalni direktor organizacijskega odbora Aleksej Sorokin, je največ povpraševanj iz Mehike, ZDA in Argentine, rekorderji pa so seveda iz dežele organizatorjev - Rusije.