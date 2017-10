Kopač Mrakova: Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu je odgovornost nas vseh

Ljubljana, 10. oktobra - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja obiskala društvo Altra, ki je med vodilnimi na tem področju in ga sofinancira ministrstvo. V nagovoru je izpostavila, da je skrb za duševno zdravje na delovnem mestu odgovornost nas vseh, so zapisali na spletni strani ministrstva.