Prvo sodelovanje Bolšoj teatra in Metropolitanske opere

Moskva, 11. oktobra - Moskovski Bolšoj teater in newyorška Metropolitanska opera sta v ponedeljek razkrila prve skupne načrte. Veliki operni hiši in gledališči, med najpomembnejšimi na svetu, ki med seboj še nista sodelovali, bosta koproducirali tri opere, v vseh pa bo nastopila operna zvezdnica in sopranistka Anna Netrebko, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.