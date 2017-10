Odpoklic Seevil slinčka

Ljubljana, 10. oktobra - Proizvajalec SeEVIL je iz prodaje odpoklical in s trga umaknil Seevil slinček. Spodnji plastificirani del izdelka namreč vsebuje količine di-izononil ftalata, ki so večje od dovoljenih in lahko predstavljajo tveganje za zdravje, piše na spletni strani Zdravstvenega inšpektorata RS.