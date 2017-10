Rummenigge predlaga točkovni odvzem za kršitelje finančnega fair playa

München, 10. oktobra - Spoštovanje pravil finančnega fair playa v evropskem nogometu je v zadnjem času pogosta tema, ki jo načenjajo predvsem tisti klubi, kjer zneski za okrepitve ne segajo do sto- in večmilijonskih. Za klube, ki bi jim dokazali kršenje teh načel, nemška nogometna legenda Karl-Heinz Rummenigge predlaga odvzem točk in ne finančnih glob.