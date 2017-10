V Celovških dvorih na prodaj še pet poslovnih prostorov

Ljubljana, 10. oktobra - Iz Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so sporočili, da je v Celovških dvorih na voljo še pet poslovnih prostorov, priložnost za nakup pa se počasi izteka. Prostori, ki so še na voljo, imajo od 130 do 250 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, cene pa se gibajo od dobrih 130.000 do 215.000 evrov vključno z davkom.