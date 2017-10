Na Ljubljanskem gradu razstava o razvoju slovenske kiparske misli

Ljubljana, 11. oktobra - Na Ljubljanskem gradu bodo drevi ob 18. uri v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter Društvom likovnih umetnikov Ljubljana odprli razstavo Razvoj slovenske kiparske misli. Gre za razstavni pregled kiparskih del izpod rok vseh kiparskih pedagogov, ki so delovali na akademiji od njene ustanovitve leta 1945 do danes.