Zaradi pešca nekaj minut zaprt predor na štajerski avtocesti

Maribor, 10. oktobra - Na štajerski avtocesti so danes malo po 12.30 za nekaj minut zaprli predor Golo rebro proti Ljubljani. Razlog za zaprtje je bil pešec, a se je zadeva k sreči hitro uredila in je lahko promet skozi predor spet stekel. Kot so za STA povedali na Družbi RS za avtoceste, je bil predor zaprt pet minut.