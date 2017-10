Japonski dobavitelj lagal o kakovosti izdelkov iz aluminija

Tokio, 10. oktobra - Delnice japonskega jeklarja Kobe Steel so danes zdrsnile za 22 odstotkov, potem ko je podjetje priznalo poneverjanje podatkov o kakovosti izdelkov iz aluminija in bakra. Šlo je za izdelke, ki jih je podjetje poslalo do 200 strankam, tudi avtomobilskemu proizvajalcu Toyota, poroča francoska tiskovna agencija AFP.