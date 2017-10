Svet zavoda kljub pomislekom sprejel sanacijski načrt UKC Maribor

Maribor, 10. oktobra - Kljub številnim pomislekom je svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor danes sprejel dopolnjeni sanacijski načrt zavoda. Ta je v prvi polovici leta pridelal 5,3 milijona evrov izgube, a namerava z varčevalnimi ukrepi in pomočjo države do konca leta izravnati poslovanje. "To je možno le brez investicij," je opozoril direktor Vojko Flis.